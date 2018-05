Verletzt! Teamchef Foda muss auf Ulmer verzichten

Er war ein Wackelkandidat – und fällt nun definitiv aus. Andreas Ulmer wird Teamchef Franco Foda für die Testspiele gegen Russland, Deutschland und Brasilien nicht zu Verfügung stehen. Der Salzburg-Kicker laboriert an einer Oberschenkel-Verletzung. Für ihn steht schon ein Ersatzmann bereit.

Erster Ausfall



Ulmer zog sich die Blessur bei Salzburgs Europa-League-Duell mit Marseille zu. Obwohl die medizinische Abteilungen der "Bullen" und des ÖFB hart daran arbeiteten, ihn für die Testspiele wieder fit zu bekommen, kann er nicht am Teamcamp teilnehmen. Für ihn rückt Sturms Marvin Potzmann in den 26-Mann-Kader auf. Der Lehrgang beginnt am Freitag in Tirol.

Test-Kracher



Österreich testet am 30. Mai im Tivoli-Stadion gegen WM-Gastgeber Russland. Im Anschluss steht das Spiel gegen Deutschland (2. Juni) in Klagenfurt auf dem Programm. Am 10. Juni gastiert Brasilien im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

(heute.at)