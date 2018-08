Verletzter Alaba fällt für Bayerns Pokal-Auftakt aus

Bayern München startet am Samstag (15.30 Uhr) gegen Drochtersen in den DFB-Pokal. Gegen den Regionalligisten aus dem hohen Norden muss Bayerns neuer Coach NIko Kovac jedoch auf David Alaba verzichten.

Der ÖFB-Legionär laboriert noch an einer starken Kniegelenksprellung, die er sich im deutschen Supercup gegen Eintracht Frankfurt (5:0) zugezogen hat. Nach einem Zusammenstoß mit Danny Da Costa musste der Österreicher in der 79. Minute vom Feld. In den letzten Tagen wurde das Knie des 26-Jährigen ruhig gestellt – vergebens.

"Er ist sicher nicht dabei", erklärte Kovac im Vorfeld des Pokal-Auftakts. Genauso wie Serge Gnabry. Beide sollen kommende Woche beim Liga-Auftakt wieder fit sein. Der Rest ist fit, wird mit nach Drochtesen reisen. Für Kovac hat der Pokal, den er letzte Saison mit Eintracht Frankfurt gegen die Bayern gewinnen konnte, hohen Stellenwert. "Jeder Titel ist gleich viel wert. Ich weiß aber, dass das nicht jeder so sieht."

(Heute Sport)