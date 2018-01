Verletzung von Mbappe überschattet Paris-Pleite

Tabellenführer Paris SG verlor das Spitzenspiel in der französischen Ligue 1 beim Tabellenzweiten Olympique Lyon. In Unterzahl kassierte PSG ohne den verletzten Superstar Neymar ein 1:2 (1:1) und musste zudem den Ausfall des Torjägers Kylian Mbappe verkraften.



Der 19-Jährige, für den PSG 180 Millionen Euro an den AS Monaco überweisen wird, wurde nach einem heftigen Zusammenprall mit Lyons Torhüter Anthony Lopes in der ersten Halbzeit von Sanitätern vom Feld getragen. Dabei trug er einen Stabilisator für den Nacken.

Später gab der Torjäger über Twitter vorsichtig Entwarnung: "Ich bin okay", schrieb er.

Juste un message pour vous dire que je vais bien, plus que peur que de mal malgré ce choc impressionnant 👀

Sans rancune A.Lopes 😜

Et merci à tous pour vos messages 🤟🏽❤️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) 21. Januar 2018

Das frühe Tor für Lyon hatte Nabil Fekir (2.) mit einem Traumfreistoß erzielt, der Knockout für PSG kam in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Memphis Depay. Trotz der zweiten Saison-Niederlage hat PSG acht Punkte Vorsprung auf Verfolger Lyon.

(Heute Sport)