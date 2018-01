Verpflichtung von Bauer empört die Fans von Stoke

Die Klub-Bosse von Stoke City klopfen sich für die Verpflichtung von Moritz Bauer auf die Schulter. "Er ist ein Spieler, den wir schon länger verfolgen und einer, den schon unser Ex-Coach Mark Hughes holen wollte", freut sich Tony Scholes, Geschäftsführer des Premier-League-Klubs. Doch bei den Fans ist die Euphorie über den Deal mit Russland-Klub Rubin Kasan weit weniger groß.

Kritik der Fans



Denn die Anhänger der "Potters" haben sich einen großen Namen erhofft. "Wer ist dieser Mann", ist eine oft wiederholte Frage in den sozialen Netzwerken. Leicht erklärt: Der Rechtsverteidiger absolvierte diese Saison 18 Spiele für Kasan, wobei er im Cup einen Assist verbuchte und konstant zum Stammpersonal zählte. Beim Klub von Kevin Wimmer unterschrieb er nun einen Vertrag über viereinhalb Jahre mit einer festgeschriebenen Ablöse in unbekannter Höhe.

Fest steht: Bauer muss sich in England erst einen Namen machen. Einige Fans befürchten sogar, dass der Klub trotz des Neuzugangs vom Abstieg bedroht sein könnte.

🖊️ #SCFC have signed Austrian international Moritz Bauer from Rubin Khazan for an undisclosed fee.#WelcomeMoritz 🔴⚪️ pic.twitter.com/uOka5I5655 — Stoke City FC (@stokecity) 9. Januar 2018

Well that was worth the wait. pic.twitter.com/88ZoUBXgFF — The Sack Race (@thesackrace) 9. Januar 2018

They r laughing Stoke. — T A (@TAhmadyar) 9. Januar 2018

Announce relegation — 👑Mark (@TonyMxrtialFC) 9. Januar 2018

I'll pretend like I know who that is. — Oliver (@Ojpricee) 9. Januar 2018

You’ve rustled your own fans — Will Merrick (@BcfcWill) 9. Januar 2018

who? — Famous CPFC (@FamousCPFC) 9. Januar 2018

(heute.at)