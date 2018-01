Verrät Foda hier Alabas Position im ÖFB-Team?

Als Franco Foda das Amt des ÖFB-Teamchefs übernahm, wich er der Frage nach der richtigen Position von David Alaba in der Nationalmannschaft noch gekonnt aus. "Alaba ist auf mehreren Postionen einsetzbar", erklärte der 51-jährige Deutsche. "Er wird dort spielen, wo es für die Mannschaft am besten ist."

In einem Interview mit dem "ZDF" wird Foda jetzt allerdings konkreter. "Er ist für mich ein absoluter Klassespieler", lobt er den Bayern-Legionär. "Vor allem auf seiner Position."

"Das lebt er ja auch beim FC Bayern aus"



Und die ist in München bekanntlich die des Linksverteidigers. "Wenn du links hinten spielst, beinhaltet das ja auch sehr viel Spiel nach vorne. Ich glaube, das lebt er ja auch beim FC Bayern aus", erklärt der ehemalige Erfolgstrainer von Sturm Graz, der Alaba beim Frühjahrsauftakt in Leverkusen im Stadion unter die Lupe nahm. "Dort hat man gesehen, wie oft er sich in Verbindung mit Ribery im letzten Drittel befand."

Klingt ganz danach so, als würde Alaba im ÖFB-Team künftig auch als Linksverteidiger, und nicht wie gehabt als zentraler Mittelfeldspieler, zum Einsatz kommen. Eine erste Antwort wird der 23. März bringen, wenn die Nationalmannschaft zum Testspiel gegen Slowenien antreten wird.

