Via Facebook: Lissabon-Boss feuert 19 Spieler!

Sporting Lissabon hat schon bessere Tage erlebt. Der portugiesische Traditionsklub versinkt aktuell im Chaos und der Auslöser dafür ist ausgerechnet Klub-Boss Bruno de Carvalho.

Nach der 0:2-Pleite im Viertelfinale der Europa League bei Athletico Madrid war der Sporting-Präsident außer sich vor Wut. "Solche schlimmen Fehler von international erfahrenen Spielern zu sehen, vergrößert unser Leiden", schrieb er auf Facebook. Doch damit nicht genug: Er verkündete, dass er 19 Spieler vor die Türe setzt – also quasi die gesamte erste Mannschaft.

Doch das ließen die wiederum nicht auf sich sitzen. "Im Namen des Teams drücken wir unsere Abscheu gegenüber den öffentlichen Aussagen unseres Präsidenten nach dem gestrigen Spiel aus, in dem wir nicht das gewünschte Resultat erreicht haben", hielten Stars wie Torwart Rui Patricio oder Kapitän William Carvalho auf ihren Facebook-Accounts fest. Von den Leistungsträgern machte einzig der Ex-Wolfsburg-Legionär Bas Dost nicht mit – aber auch wohl nur, weil er keinen Social-Media-Account besitzt.

Wirft Jesus jetzt das Handtuch?

Der nächste Fauxpas in den Augen von Klub-Boss de Carvalho – er kündigte an, dass die "Meuterer" in seinem Team endgültig keine Zukunft mehr haben.

Doch jetzt kommt Trainer Jorge Jesus ins Spiel. Der ist natürlich gar nicht glücklich über die öffentliche Schlammschlacht, zumal ihm für das Spiel gegen Pacos Ferreira am Sonntag nur noch sechs Spieler aus der ersten Mannschaft zur Verfügung stehen. Rudert der Sporting-Präsident jetzt nicht zurück, will Jesus das Handtuch schmeißen.

Das letzte Wort in der großen "Sporting-Seifenoper" ist mit Sicherheit noch nicht gesprochen...

