Video: ÖFB-Helden lassen sich im Stadion feiern

Was für ein Abend! Österreich feierte am Samstag in Klagenfurt einen denkwürdigen 2:1-Sieg gegen Deutschland. Alessandro Schöpf und Martin Hinteregger drehten in der zweiten Halbzeit das Spiel, nachdem Mesut Özil den amtierenden Weltmeister in Führung gebracht hatte.

Es verwundert daher nicht, dass sich die ÖFB-Elf im Anschluss gebührend feiern ließ. Der emotionale Sieg – der erste gegen Deutschland seit 32 Jahren – rührte viele der 30.000 Fans im Wörthersee Stadion zu Tränen.

Lange nach dem Abpfiff wurde immer noch gefeiert. Oben im Video sehen Sie die ÖFB-Stars beim Jubel mit den Fans.

(Heute Sport)