Video: Hier trainieren Neymar und Co. in Wien

Die Brasilien-Stars sind in Wien gelandet! Am Freitag in der Nacht checkten Neymar und Co. im Luxushotel ein, am Samstag ging es schon zum Training ins Ernst-Happel-Stadion. Die Selecao legte eine lockere Einheit im Prater-Oval ein.

Zwischen den abkühlenden Wassersprinklern trabten Neymar, Coutinho und Co. ein paar Runden auf dem Rasen, ehe eine lockere Kopfball-Einheit anstand.

Am Sonntag kommt es um 16 Uhr zum Test-Kracher gegen Östrerreich.

(Heute Sport)