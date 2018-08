Videobeweis-Ärger: Schiri zeigt 3 Mal falsche Karte

Schalke 04 erwischte gegen den VfL Wolfsburg einen Fehlstart in die neue Bundesliga-Saison, musste sich mit 1:2 geschlagen geben. Dabei sorgte einmal mehr der Unparteiische für Schlagzeilen. Wieder waren der Video-Referee und Schiedsrichter Patrick Itter nicht sattelfest. Sehr zum Ärger von Schalke-Coach Domenico Tedesco, der sich vom Referee "durchbeleidigt" fühlte.

Drei Mal falsche Karte

Gleich drei Mal vergriff sich Ittrich in der Farbe. Der Schalker Matija Nastasic hatte in der 65. Minute nach einem Foul an Wout Weghorst zuerst Gelb gesehen, flog nach dem Eingreifen des Video-Referees vom Feld.

Fünf Minuten später hatte der zuvor gefoulte Weghorst für eine Tätlichkeit zuerst Rot gesehen, durfte nach der Entscheidung des Video-Referees mit einer gelben Karte weiterspielen.

Dazu vertauschte der Unparteiische in der 85. Minute seine Karten, zeigte Wolfsburgs John Brooks versehentlich Rot, nachdem er die falsche Karte aus der Tasche gezogen hatte, korrigierte es auf Gelb.

"Durchbeleidigt"

All das brachte Schalke-Coach Domenico Tedesco auf die Palme. Der 32-Jährige lieferte sich mit Referee Ittrich eine heftige Auseinandersetzung. "Ich habe dem vierten Offiziellen eine Frage gestellt, eine ganz normale Frage und dann wurde ich durchbeleidigt. Aus meiner Sicht war das Gespräch sehr respektlos", so der Schalker Coach bei Sky.

Der Unparteiische erklärte daraufhin: "Ich habe in der Tat sehr emotional mit Herrn Tedesco diskutiert, habe versucht, ihm zu erklären, dass es ein superschweres Spiel für mich ist. Aber ich habe niemanden beleidigt."

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)