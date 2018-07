Vier Tore! Hofmann glänzt bei seinem Abschiedsspiel

Was für ein toller Abend im Allianz Stadion des SK Rapid! Beim Abschiedsspiel für ihren "Fußball-Gott" Steffen Hofmann sorgten Fans, Familie und Freunde für unzählige Gänsehaut-Momente.

Die Story des Abends schrieb aber der Gefeierte selbst. Mit vier Toren führte der 37-Jährige sein Team "Hofmann und Friends" zum rauschenden 4:2-Sieg über die aktuelle Rapid-Mannschaft.

Elf Minten vor Spielende war es dann so weit. Mit dicken Tränen im Gesicht und unter Standing Ovations des ganzen Stadions verließ Hofmann den Rasen. Musikalisch untermalt vom Klassiker "Time to say Goodbye" absolvierte der Deutsche noch eine letzte Ehrenrunde, ehe im Stadion die Lichter ausgingen und Hofmann im Scheinwerferlicht vor dem "Block West" noch eine letzte grüne Pyo-Fackel zündete.

"Ich bin sehr, sehr dankbar für alles", richtete Hofmann den Fans noch einmal aus der Kabine aus. "Ich sage danke und servus." Später stellte sich die Nummer 11 noch einmal einem TV-Interview: "Ich bin sprachlos, mir fehlen die Worte. Das ist natürlich wunderschön, ich danke der gesamten Rapid-Familie." Das schönste Erlebnis seiner Karriere? "Ich hatte so viele tolle Momente, die ich alle nie vergessen werde. Auch das Abschiedsspiel heute zählt dazu."

16 Jahre "Grün-Weiß", 540 Pflichtspiele und 128 Tore – was für eine Karriere und was für ein Abschied des "Fußballgottes" Steffen Hofmann!

