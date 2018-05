Vollgas übers Wasser! Das ist die F1-Strecke in Miami

Ab 2019 soll die Formel 1 auch in Miami Station. Letzte Details werden noch zwischen der Stadt und der FIA geklärt, im provisorischen Kalender steht das Rennen schon. Nun wurde das Strecken-Layout bekannt, ein Spektakel wäre garantiert.

Der Stadtkurs verläuft rund um das Americar Airlines Center, der Heimat der Miami Heat in der NBA, dann wird's so richtig heftig. Über den Biscayne Boulevard würde es zwei Mal mit Vollgas übers Wasser gehen, unterbrochen nur durch einen 180 Grad-U-Turn.

Auf der 4,14 Kilometer langen Runde gibt es zudem noch zwei 90-Grad-Kurven. Das Layout erinnert ein wenig an Baku, in Aserbaidschan gab es bislang immer dramatische Rennen.

Today got a first look at a potential map for @F1 in @downtownMIA. Most of course is in the port with a loop around AAArena. Would you like to see #miami become a stop on the Formula One circuit? pic.twitter.com/sOY08hJ5yM