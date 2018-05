Von Blitz getroffen! Trauer um toten Fußball-Profi

Riesen-Schock für Südafrikas Fußball-Szene!

Der 21-jährige Jung-Profi Luyanda Ntshangase wurde am 1. Mai von einem Blitz getroffen, vier Tage lang rangen die Ärzte auf der Intensivstation um sein Leben, doch der Kampf war vergebens. Am Freitag verstarb der Stürmer an den Folgen des Blitzeinschlages.

"Wir sind unheimlich traurig über den Verlust von Luyanda, einem aufregenden jungen Spieler mit großem Potenzial", erklärte Farook Kadodia, der Präsident von Luyandas Klub Maritzburg United. "Im Namen des ganzen Vereins wollen wir der Familie unser Mitgefühl ausdrücken. Unsere Gedanken und Gebete sind mit euch."

(red.)