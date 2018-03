Vor Brasilien: Thermen-Duell um das ÖFB-Team

Auf dem grünen Rasen duelliert sich das österreichische Nationalteam mit WM-Gastgeber Russland (30.5.), Weltmeister Deutschland (2.6.) und Rekord-Champion Brasilien (10.6.).

Die große Frage dabei: In welcher burgenländischen Therme sollen sich David Alaba, Marko Arnautovic und Co. auf den Test-Kracher gegen die "Selecao" vorbereiten? Zur Wahl stehen die St. Martins Therme in Frauenkirchen und das Avita-Resort in Bad Tatzmannsdorf. Eine der beiden Nobel-Herbergen wird es werden.

Vorbereitung im Burgenland

Mit dem Burgenland hat das ÖFB-Team einen langjährigen Partner an der Seite, laut Sponsorenvertrag muss das ÖFB-Team einmal im Jahr eine Vorbereitung im Burgenland absolvieren. So schaute sich Teamchef Franco Foda, wie Peter Linden in seinem Blog berichtet, am Mittwoch bereits in Bad Tatzmannsdorf um.

Der Deutsche stattete bereits zuvor der St. Martins Therme in Frauenkirchen eine Visite ab. Das Problem dort: Der Fußballplatz liegt sieben Kilometer vom Hotel entfernt. Foda soll demnach auch das holprige Grün bemängelt haben.

Mit dem Avita-Resort verbindet das ÖFB-Team hingegen eine längere Geschichte. Vor Marcel Koller, der sein Team lieber in Wien zusammenzog, residierte die rot-weiß-rote Auswahl unter Didi Constantini häufig in Bad Tatzmannsdorf. Genauso wie aktuell das Damen-Nationalteam. Die Entscheidung soll jedenfalls unmittelbar nach Ostern fallen.

