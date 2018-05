Vor WM: Wofür braucht Neymar diese Maske?

Superstar Neymar nahm nach seiner Fußverletzung das Training mit der brasilianischen Nationalmannschaft auf. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Gabriel Jesus und Danilo – beides Profis vom englischen Meister Manchester City – arbeitete er am Dienstag auf der Sportanlage Granja Comary bei Teresopolis im Bundesstaat Rio de Janeiro etwa eine Stunde lang mit dem Ball.

Neymar bewies vor einer Vielzahl von Journalisten, dass er nichts von seiner großen technischen Klasse eingebüßt hat. Und, dass sein rechter Fuß wieder belastbar ist.

Medizinische Tests



Nach einem Mittelfußbruch, den er sich am 25. Februar im Meisterschaftsspiel von Paris St-Germain gegen Olympique Marseille zugezogen hatte, war der teuerste Spieler der Welt Anfang März in seiner Heimat operiert worden.

Die medizinische Abteilung der Seleção nimmt es sehr genau und tut alles, dass die wertvolle Offensivkraft optimal auf die WM in Russland vorbereitet wird. Deshalb muss sich der berühmteste Fußball-Sohn Brasiliens im Camp auch medizinischen Tests unterziehen.

Am 27. Mai reisen die Südamerikaner nach London, wo sie ihre Vorbereitung auf die WM-Endrunde fortsetzen. Geplant ist Neymars Comeback im WM-Test gegen Kroatien am 3. Juni in Englands Haupstadt. Brasilien trifft in seinem ersten Gruppenspiel am 17. Juni in Rostow auf die Schweiz.





