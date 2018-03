WAC-Poker! Andi Herzog über das Job-Gespräch

Der WAC zog nach der 1:5-Pleite bei Rapid am vergangenen Samstag die Reißleine. Heimo Pfeifenberger, dessen Abschied sich in den vorangegangenen Runden bereits abgezeichnet hatte, musste als Trainer gehen. Sein Aus verkündete er selbst noch während der Pressekonferenz im Anschluss an die Niederlage.

Jetzt läuft bei den Kärtnern die Suche nach dem passenden Nachfolger auf Hochtouren. Wie berichtet, kam es am Dienstag in Wien zum Treffen zwischen WAC-Boss Dietmar Riegler und ÖFB-Rekordspieler Andreas Herzog.

Der "Krone" sagte Herzog: "Es war ein sehr gutes Gespräch, die Aufgabe täte mir gefallen. Mehr ist aktuell aber nicht zu sagen."

Herzog soll bei Riegler hoch im Kurs stehen. Bei der Wahl des neuen Teamchefs fühlte sich Herzog übergangen. Nun könnte er unmittelbar vor seinem ersten Cheftrainer-Posten in der Bundesliga stehen.

Neben dem ehemaligen Co-Trainer von Jürgen Klinsmann beim US-Nationalteam werden auch Zoran Barisic, Peter Pacult (FK Kukesi) und Christian Ilzer (Hartberg) gehandelt.

(Heute Sport)