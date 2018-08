WAC-Star Liendl: Tor aus 50 Metern länger geplant

Ein Weitschuss-Tor aus 50 Metern? Klingt unmöglich, doch WAC-Regisseur Michael Liendl zeigte beim 6:0-Schützenfest der Kärntner beim SV Mattersburg eindrucksvoll vor, wie das geht. (siehe Video oben)

Im Anschluss daran verriet der 32-Jährige, dass die Idee eines solchen Treffers schon länger in seinem Kopf herum gespukt war. "Ich habe mir schon oft vorgenommen, so einen Schuss zu probieren, habe es aber nie wirklich umgesetzt", erzählte der Steirer im "Sky"-Interview. "Schon bevor ich den Ball bekommen habe, habe ich gesehen, dass der Torhüter ein bisschen vor dem Tor steht. Dass ich ihn so treffe, ist natürlich auch ein bisschen Glück."

"6:0 auswärts zuletzt 300 v. Chr."



Der Treffer steht symbolisch für den Höhenflug, den die Wolfsberger in dieser Saison hinlegen. Mit sieben Punkten aus vier Partie spielen die Kärntner ganz oben in der Tabelle mit – kein Wunder, dass die Stimmung im Lavanttal prächtig ist. "Ein 6:0-Auswärtssieg gelang dem RZ Pellets WAC das letzte Mal 300 v. Chr", scherzte der Klub auf Twitter.

Der lustige Tweet blieb auch dem Liga-Konkurrenten St. Pölten nicht verborgen. "Na hoffentlich müsst ihr diesmal nicht so lange warten - zieht sich schon etwas oder?", antworteten die Niederösterreicher schlagfertig.

