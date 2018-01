WWE-Star zuckt völlig aus und wirft Lastwagen um

WWE-Monster Braun Strowman lässt vor dem Royal Rumble gehörig die Muskeln spielen und geht dabei einfach zu weit. In der Vorwoche warf The Monster Among Men einen Teil der Bühnen-Dekoration auf Brock Lesnar und Kane, bei der aktuellen Monday Night Raw-Folge eskalierte die Situation noch mehr.

Strowman schaltete seine Gegner im Triple Threat-Match um den Universal-Titel mit einer brutalen Attacke aus. Das ließ sich General Manager Kurt Angle nicht gefallen. Angle feuerte Strowman, weil er eine Gefahr für alle WWE-Mitarbeiter sei und seine Zerstörungswut der Company sehr viel Geld kostet.

Strowman zerstört LKW

Das stellte sich als fataler Fehler heraus. Strowman weigerte sich die Halle zu verlassen und schlug den kompletten Backstage-Bereich kurz und klein. Braun drang sogar in den Produktionstruck ein und wollte die Live-Übertragung stoppen. Er entschied sich aber dann doch lieber, die LKW-Zugmaschine umzuwerfen.



Nichts und niemand konnte Strowman stoppen, einzig ein Anruf von Boss Stephanie McMahon. Sie stellte Braun wieder ein, das Match beim Royal Rumble wird doch stattfinden. Als kleines Zuckerl für die Fans warf Strowman aber noch Kommentator Michael Cole von der Bühne in eine Menge Security-Guards.





