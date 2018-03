Wacker Innsbruck jubelt spät über Derby-Sieg

Das Wacker Innsbruck bleibt auch nach der 23. Runde der Sky Go Ersten Liga Tabellenführer. Im Derby gegen die WSG Wattens drehte die Daxbacher-Elf einen 0:1-Rückstand in der Schlussminute noch in einen 2:1-Sieg um. Jurdik brachte Wattens in Führung (38.), Dedic (74.) gelang der Ausgleich. In der 90. Minute köpfte Vallci das Spielgerät zum 2:1-Sieg in die Maschen.

Auch Wiener Neustadt jubelt über drei wichtige Punkte. Stefel (22.), Miesenböck (23.) und Salihi (28.) machten beim FAC gleich früh alles klar. Beim souveränen 3:0-Sieg der Mählich-Elf gab auch Roman Kienast sein Debüt für die Neustädter.

Drazan spielt groß auf

Beim 3:1-Sieg von Austria Lustenau über Kapfenberg war Christopher Drazan der Mann des Spiels. Der ehemalige Rapidler legte alle drei Tore von Barbosa (55.), Sobkova (75.) und Ronivaldo (86.) auf.

Die TSV Hartberg ist nach einer 0:2-Heimpleite gegen den FC Liefering (Torschützen: Kim, 44. und Meister, 90.) wohl raus aus dem Aufstiegsrennen.

Ried patzt im Derby

Im OÖ-Derby zwischen Blau-Weiß Linz und der SV Ried gab es keinen Sieger. Das 2:2 auf der Gugl war für die Innviertler ein Rückschlag im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg. Reifeltshammer (11.) und Wießmeier (60.) schossen die Rieder zwei Mal in Führung, doch Koita und Lüchinger glichen immer exakt vier Minuten später aus.



