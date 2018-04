Wacker marschiert in Richtung Bundesliga

Wacker Innsbruck marschiert weiter unaufhaltsam in Richtung Bundesliga-Aufstieg. Die Daxbacher holte einen wichtigen Derby-Sieg gegen Lustenau, auch Ried ist wieder voll mit dabei im Rennen um die vordersten Plätze.

Austria Lustenau ging gegen Innsbruck schon früh in Führung, Victor stellte in der 6. Minute auf 1:0. Doch die Tiroler blieben hartnäckig und kämpften sich ins Spiel zurück. Vallci (58.) besorgte den Ausgleich, Gabriele gelang in der 86. Minute noch das Siegestor. Fünf Runden vor Schluss ist Innsbruck der Aufstieg schon fast nicht mehr zu nehmen.

Auch Ried ist wieder voll auf Bundesliga-Kurs. Thomas Fröschl (6.) ließ die Innviertler gegen Liefering über einen 1:0-Heimsieg jubeln. Weiters: Wattens gegen FAC 2:0, BW Linz gegen Kapfenberg 0:2.













(Heute Sport)