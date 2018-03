Waffen & Drogen! Bruder von Lionel Messi verhaftet

Für Lionel Messi gibt es einiges zu feiern! Nach dem 1:0 gegen Atletico steht der FC Barcelona vor dem 25. Meistertitel in Spanien – und der Argentinier sorgte mit seinem 600. Karriere-Tor für die Entscheidung. Weniger erfreut dürfte er über die Nachrichten sein, die ihn von seinem Bruder erreichen. Der geriet nämlich mit dem Gesetz in Konflikt – schon wieder.

Waffen und Drogen



Aktuell sitzt Matias Messi wegen des Verdachts auf illegalen Waffenbesitz im Gefängnis. Der 35-jährige ältere Bruder des Fußball-Superstars war am Sonntag nahe des argentinischen Badeorts Villa Gesell in einen Autounfall verwickelt. Mit seinem Land Rover krachte er in einen VW. Niemand wurde verletzt, doch Matias Messi geriet mit dem zweiten Unfall-Lenker in Streit und bedrohte ihn mit einer Pistole. Die Polizei rückte an, fand im Wagen zwar keine Schusswaffe, aber Marihuana. Es wird vermutet, dass Matias Messi die Waffe vor dem Eintreffen der Ordnungshüter entsorgte.

3,5 Jahre Gefängnis?



Für ihn ist es bereits die vierte Verhaftung in zehn Jahren. Schon 2008, 2015 und 2017 klickten die Handschellen. Jedes Mal war das gleiche Vergehen der Auslöser: illegaler Waffenbesitz. Im vergangenen November war der Unruhestifter in einen Bootsunfall verwickelt, die Polizei fand auf seinem Motorboot eine Schusswaffe. Weil aber nicht nachgewiesen werden konnte, dass es sich um das Eigentum von Matias Messi handelt, wurde er gegen eine Kaution von 100.000 Euro auf freien Fuß gesetzt. Sollte ihm die Polizei diesmal illegalen Waffenbesitz nachweisen können, drohen 3,5 Jahre Haft.

Otro escándalo con Matías Messi: chocó y quedó detenido por amenazas https://t.co/8e3daCICKO pic.twitter.com/sjLA1ca4zy — CANAL 26 (@canal26noticias) 4 March 2018

(heute.at)