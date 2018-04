Walke: "Sieben oder acht Schiris, keiner sieht 'was"

Wie schon im Viertelfinale läuft Red Bull Salzburg im Halbfinale der Europa League einem Rückstand hinterher. Das Hinspiel in Marseille ging am Donnerstag mit 0:2 verloren.

Was das Ergebnis nicht zeigt: Salzburg war eigentlich das engagiertere Team, tat viel für die Offensive, haderte aber mit dem Pech und Fehleinschätzungen des Schiedsrichter-Teams.

Walke ist sauer



"Mittlerweile laufen da sieben oder acht Schiedsrichter herum. Wenn du einläufst, musst du jedem die Hand schütteln, Guten Tag sagen und Friede, Freude, Eierkuchen – aber keiner von denen sieht das dann, was willst du da machen?", ärgerte sich Goalie Alexander Walke.

Nach einem Foul von Maxime Lopez, der zudem schon Gelb gesehen hatte, hätte es eigentlich Elfmeter geben müssen. Stefan Lainer war über rechts in den Strafraum vorgedrungen. Lopez hatte keine Chance mehr auf den Ball, stellte sein Bein in den Weg, der Pfiff blieb aus.

Kritik von Christoph Freund



Sportchef Christoph Freund ist Walkes Meinung: "Es ärgert einen eben, wenn es so eine klare Fehlentscheidung in so einem Spiel gibt. Das ist spielentscheidend und ich denke, wir hätten noch einmal ein anderes Spiel gesehen. Wir müssen damit leben, aber es ist ärgerlich, weil es so viele Schiedsrichter am Feld nicht gesehen haben. Darum verstehe ich das nicht", sagte er bei "laola1".

Da half es nicht, dass das Team um den Schotten Willie Collum in der Schlussphase ein weiteres mögliches Elferfoul übersah. Beim 1:0 der Hausherren war hingegen die Hand im Spiel. Absicht kann man Florian Thauvin zwar keine unterstellen, nach dem indirekten Freistoß von Dimitri Payet köpfte er sich den Ball aber selbst an die Hand, von dort aus sprang er ins Tor. Auch diese Situation sorgte für Gesprächsstoff.

Trainer Marco Rose hielt sich mit Kritik zurück: "Wir müssen einen klaren Elfmeter bekommen. Den kann man geben, der schottische Schiedsrichter sieht es anders."

(Heute Sport)