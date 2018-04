War das wirklich Boatengs letztes Match für Bayern?

Die Bayern erlebten am Mittwoch im Halbfinale im eigenen Stadion einen schwarzen Champions-League-Abend. Wie im Vorjahr verloren die Münchner das Hinspiel gegen Real Madrid in der Allianz Arena mit 1:2, obwohl die Hausherren in Führung gegangen waren.

Neben der Niederlage schmerzen am Tag danach vor allem die verletzungsbedingten Ausfälle. Zu den ohnehin schon angeschlagenen Spielern wie David Alaba, Manuel Neuer, Arturo Vidal und Kingsley Coman kamen nun zwei weitere Verletzte dazu.

Arjen Robben musste schon in den ersten zehn Minuten mit schmerzverzerrtem Gesich vom Feld. Über den Verletzungsgrad ist noch nichts bekannt. Dann erwischte es noch in der ersten Hälfte Jerome Boateng. Bei einem langen Ausfallschritt spürte er einen Stich, musste runter.

Muskelfaserriss bei Boateng?



Nach dem Match standen Trainer Jupp Heynckes die Sorgenfalten im Gesicht: "Ich denke, dass er ausfallen wird", sagte er im Hinblick auf das Rückspiel.

Boateng droht aber nicht nur das Rückspiel zu verpassen. Am Donnerstag folgen nähere Untersuchungen und die genaue Diagnose. Schon jetzt wird aber befürchtet, dass er sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Damit würde er wohl für den Rest der Saison ausfallen und sogar für die WM-Endrunde wackeln.

Abschied im Sommer?



Damit noch nicht genug. Bestätigt sich die befürchtete Diagnose, könnte Boateng am Mittwoch seinen letzten Auftritt im Bayern-Trikot absolviert haben. In einem Interview mit dem spanischen Magazin "Socrates" deutete Boateng nämlich den möglichen Abschied im Sommer an.

"Ich habe beim FC Bayern alles erlebt. Und so komme ich langsam an den Punkt, an dem ich gewisse Fragen für mich beantworten muss: Was sind meine noch nicht erreichten Ziele? Möchte ich mich immer wieder beim gleichen Klub mit den gleichen Voraussetzungen beweisen?"

Mit 29-Jahren könnte Boateng eine neue Herausforderung suchen. Für den Weltmeister von 2014 soll ein mögliches Engagement in der Premier League reizvoll sein. Die beiden Manchester-Klubs werden bei diesen Aussagen wohl hellhörig.

(Heute Sport)