War es das? Gigi Buffon fliegt gegen Real vom Platz

Hatte Gianluigi Buffon da eine Vorahnung? "Vielleicht mache ich es wie Zinedine Zidane", scherzte der italienische Keeper 2017 über sein letztes Spiel. Der jetzige Real-Trainer hatte 2006 im WM-Finale für einen Kopfstoß gegen Marco Materazzi die rote Karte gesehen.

Und auch Buffon flog in seinem letzten großen Spiel vom Feld. Nachdem Referee Michael Oliver in der 94. Minute Real Madrid einen umstrittenen Elfmeter zusprach, drehte der 40-Jährige durch. Buffon lief auf den Referee zu, schrie ihn an, hatte sich gerade noch im Zaum und verzichtete auf den Kopfstoß.

Trotzdem sah Buffon in seinem 116. Champions-League-Spiel die verdiente Rote Karte. Es war wohl der letzte Auftritt auf der großen, internationalen Bühne für das Torwart-Urgestein, dem der erhoffte Sieg in der Champions League verwehrt bleibt.

Cristiano Ronaldo ließ sich die Einladung vom Elfmeterpunkt nicht nehmen, traf in der 97. Minute zum 1:3-Treffer, der für die "Königlichen" Goldes wert war.

(wem)