Warum Dortmund? "Wegen Batman und Spongebob!"

Peter Stöger darf durchatmen. Seine Dortmunder siegten am Freitagabend in einer packenden Bundesliga-Partie gegen Ex-Klub 1. FC Köln. Für den Österreicher war der Besuch in der alten Heimat eine emotionale Angelegenheit. Umso glücklicher war er nach dem 3:2, das ihm nach drei Liga-Remis in Folge etwas Druck von den Schultern nimmt.

Er weiß, bei wem er sich dafür bedanken muss. Neuzugang Michy Batshuayi zeigte schon im ersten Einsatz groß auf, schoss zwei Tore selbst, legte das dritte auf. "Wir haben gewusst, der passt zu uns. Er ist ein Zentrumstürmer, ist schnell. Der Junge gibt schon ein gutes Gesamtpaket ab. Er ist von der Quote her super unterwegs", freut sich Stöger.

Batman und Spongebob



Und Batshuayi? Der macht das, was er neben Toren am besten kann: Schmähführen. Er verriet, warum er von Dortmund von Anfang an überzeugt war: "Schwarz und Gelb sind meine Lieblingsfarbein. Ich liebe Batman und Spongebob", grinste der 24-Jährige.

Schon vor seinem Debüt sorgte er mit einem Tweet für Lacher. "Ich habe gehört, der Batman-Job ist frei", schrieb er und teilte das erste Foto mit seinem neuen Trikot. Vorgänger Pierre-Emerick Aubameyang sorgte einst mit seinem Torjubel mit Batman-Maske für Aufsehen. Batshuayi nennt sich selbst gern "Batsman", in Anspielung auf seinen Nachnamen und den Comic-Helden.

Seine Liebe zur Zeichentrick-Figur Spongebob ist ebenfalls bekannt. Als er noch bei Marseille kickte, kursierten Fotos, auf denen klar und deutlich eine Spongebob-Unterhose unter der Fußball-Montur hervorblitzte.

Hier alles über den neuen BVB-Star:



(Heute Sport)