Warum tragen Kroaten-Fans Wasserball-Hauben?

Am Sonntag kämpft Kroatien gegen Frankreich im Finale um den Weltmeistertitel. Sie werden wieder mit dabei sein: Kroatien-Fans, die mit Wasserball-Haube und karierter Gesichtsbemalung in die Kamera lachen.

Die Anhänger mit den ungewöhnlichen Kopfbedeckungen sind in Russland der Hit.

Doch warum tragen so viele Kroaten eine Wasserball-Haube?



Ein Kroatien-Anhänger mit Wasserball-Haube. Foto: Picturedesk



Die Erklärung ist einfach. Kroatien ist verrückt nach Wasserball. In London kürte sich die Nation 2012 zum Olympiasieger. Bei der Heim-EM 2010 konnte Kroatien ebenfalls den Titel erobern.

Als sich bei der EURO 2016 in Frankreich Vedran Corluka am Kopf verletzte und mit Wasserball-Haube zurück auf den Platz kam, wurde der Look auch im Fußball der Renner. Seither zeigen sich immer mehr Fans bei Spielen mit den rot-weiß-karierten Kappen.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)