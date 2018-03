Was hinter Alabas Abreise beim Nationalteam steckt

Franco Foda stellte David Alaba beim 3:0 gegen Slowenien auf den linken Flügel. In der Rückwärtsbewegung ließ er als Linksverteidiger nichts zu, im Spiel nach vorne war er als Flügelzange mit Marko Arnautovic die größte Gefahr.

Fodas Plan ging auf. Gegen Luxemburg wird der Superstar fehlen. David Alaba reiste ab – so wie Stefan Lainer bekommt er eine Pause. Maximilian Wöber hilft beim U21-Team aus. Viele Fans fragen sich: Warum kriegt Alaba eine Pause?

Idee für Alaba-Pause kam von Foda

Der Grund: Alaba machte 13 Spiele in den letzten acht Wochen, kriegt jetzt eine Pause. Diese Idee kam von Franco Foda selbst. Er legt Wert darauf, dass kein Klub mit diesem Anliegen auf ihn zugekommen ist: "Ich habe für mich schon vor drei Wochen beschlossen, dass ich das so tun werde und es den Spielern auch kurz vorher mitgeteilt, ebenso den Sportdirektoren Hasan Salihamidzic und Christoph Freund."

Vier Spieler für Auszeit vorgesehen

David Alaba, Stefan Lainer, Andreas Ulmer und Marcel Sabitzer wollte Franco Foda eine Pause gönnen und nur ein Spiel beim Teamcamp einsetzen. Bei Sabitzer und Ulmer wurde das nicht schlagend: Sabitzer verletzte sich im Match gegen die Bayern kurz vor den Länderspielen. Ulmer kam gegen Slowenien nicht zum Einsatz, er beginnt jetzt gegen Luxemburg.

Spieler-Datei liefert Infos

Foda arbeitet mit einer Spieler-Datei, darauf basiert seine Entscheidung. "Wir haben eine Spieler-Datei, in der alle Spieler erfasst sind. Wir sind jeden Tag up to date und wissen, wie viele Minuten jeder gespielt hat. Es gibt Spieler, die haben ein enormes Programm. Und man darf ja nicht vergessen, was jetzt im April mit den Spielen in der Champions- und Europa League kommt."

Foda: "Habe Fürsorge-Pflicht Spielern gegenüber"

Foda sieht eine "Fürsorge-Pflicht" seinen Spielern gegenüber. "Ich glaube, dass es als Teamchef wichtig ist, Rücksicht zu nehmen - zumindest wenn es die Möglichkeit dazu gibt. Die gibt es, denn der zweite Grund ist, dass ich natürlich schon gewusst habe, wie wir gegen Luxemburg spielen wollen. Wir haben auf diesen Positionen genug Möglichkeiten, und die kommen auch zum Einsatz."

