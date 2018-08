Wattens übernimmt Tabellenspitze der 2. Liga

Es geht heiß her in der neuen 2. Liga. Mit einem 1:0-Erfolg im Spitzenspiel gegen Blau Weiß Linz setzte sich die WSG Wattens an die Tabellenspitze. Zumindest bis Sonntag. Da kann Aufstiegs-Aspirant Ried in Amstetten die Spitzenposition zurückholen.

Im Regen von Wattens sah es lange nach einer Punkteteilung aus, bis Milan Jurdik die Wattener in der 82. Minute mit einem Volley aus 14 Metern zum Sieg schoss. Es war der achte Treffer im neunte Spiel gegen die Linzer.

Punktgleich mit Wattens liegen Liefering und Kapfenberg auf den Rängen zwei und drei, trennten sich im direkten Duell torlos und verpassten damit die Tabellenspitze. Genauso wie Austria Lustenau, das sich mit einem 1:1-Remis beim FAC begnügen musste. Die frühe Ronivaldo-Führung (22.), glich Florian Anderle (76.) aus.

Für die Young Violets der Wiener Austria setzte es gegen Lafnitz eine 1:3-Heimniederlage. Vorwärts Steyr fuhr beim SV Horn mit einem 2:1 den ersten Sieg ein.













