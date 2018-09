Wechsel? Dragovic setzt Frist bei der Klubsuche

Wo spielt Aleks Dragovic kommende Saison? Sogar der ÖFB-Legionär ist sich nicht sicher. Denn es gibt einige Möglichkeiten. So könnte er zurück in die deutsche Bundesliga zu Leverkusen gehen. Auch ein Verbleib bei Premier-League-Klub Leicester City ist nicht ausgeschlossen. Oder wechselt er zu einem anderen Verein? Jedenfalls setzt er eine Frist.

Früher Vertrag



Und die lautet: Eine Entscheidung fällt nicht er im August. "Das wird sicher nicht passieren", stellt "Drago" vor dem Test gegen Brasilien am Sonntag klar. Begründung: "Ich möchte die Vorbereitung bei der Mannschaft, zu der ich gehe, mitmachen. So wird es auch sein. Mein Manager weiß bereits bescheid."

Lust auf Vorbereitung



Damit zieht Dragovic die Lehren aus seiner Vergangenheit. 2016 wechselte er spät von Dynamo Kiew zu Leverkusen, Eingewöhnungszeit gab es praktisch keine. Auch das Leihgeschäft mit Leicester wurde in letzter Sekunde fixiert. Erneut hatte Dragovic Probleme, Fuß zu fassen. "Ich will nicht wieder wie in den letzten zwei Jahren die Vorbereitung verpassen", meint der Verteidiger. "Das ist für mich ein ausschlaggebender Grund. Wenn nichts kommt, werde ich bei Leverkusen bleiben, wobei man sich auch einmal mit Leverkusen zusammensetzen muss, wie sie über mich denken."

