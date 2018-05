Wechsel-Gerücht? Ramos watscht Ronaldo ab

Unmittelbar nach dem Sieg im dritten Champions-League-Finale in Folge ließ Cristiano Ronaldo aufhorchen, deutete in Interviews den Abgang von den "Königlichen" an. Das ließ Fußballfans weltweit in Panik verfallen. "Cristiano, bleib hier", skandierten tausende Fans bei der Siegerparty am Sonntag im Bernabeu-Stadion.

Mittlerweile hat der Portugiese seine Ansage relativiert. "Bis zum nächsten Jahr", verabschiedete sich der fünfmalige Weltfußballer von den Fans. Das beruhigt die Madrider Gemüter.

Ramos rüffelt Ronaldo

Nicht allerdings Sergio Ramos. Der Real-Kapitän, der selbst nach seinem Ringkampf mit Liverpool-Star Mohamed Salah in der Kritik steht, watschte Ronaldo verbal ab. In aller Öffentlichkeit.

"Cris, was du gemacht hast, war nicht okay. Es war nicht der richtige Zeitpunkt. Du musst einen Schritt zurück machen und wir werden dir helfen", kritisierte der Real-Abwehrchef in der Marca. "Wir stehen zu dir. Aber du musst da auch mithelfen."

Poker um Gehaltserhöhung

Ronaldo wollte laut Sport Druck auf den Klub erzeugen, um die heiß ersehnte Gehaltserhöhung endlich zu erhalten. Denn den selbstbewussten Portugiesen stört es offenbar, "nur" 22 Millionen Euro im Jahr zu verdienen, während Linoel Messis und Neymars Salär jenseits der 35 Millionen Euro liegt. Deshalb war der 33-Jährige bereits bei Klub-Boss Florentino Perez vorsprechen, blitzte aber ab. Schließlich läuft Ronaldos Vertrag bei den Madrilenen noch bis 2021.

(wem)