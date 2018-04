Wenger-Aus sorgt für Chaos am Trainer-Markt

Arsene Wenger verabschiedet sich nach 22 Jahren beim FC Arsenal. Wir klären auf, warum das "#WengerOut" auch für die deutsche Bundesliga weitreichende Konsequenzen haben könnte. Zwei Top-Klubs zittern nämlich nun um ihre Wunsch-Trainer.

Die Bayern haben sich mit der Verpflichtung vom aktuellen Frankfurt-Trainer Niko Kovac schon in sichere Gewässer manövriert. Doch was passiert zum Beispiel jetzt in Dortmund? Peter Stöger muss fix das Feld räumen, Wunsch-Trainer Lucien Favre steht allerdings auch bei Arsenal als Wenger-Nachfolger auf dem Wunschzettel.

Nagelsmann zu Arsenal?

Ebenso muss Hoffenheim bangen, Konzept-Trainer Julian Nagelsmann wird auch bereits von englischen Medien in Stellung gebracht. Geldgeber Dietmar Hopp wäre sogar bereit den 30-Jährigen (trotz Ausstiegsklausel erst ab 2019) für einen absoluten internationalen Top-Klub ziehen zu lassen. Also bräuchten auch plötzlich die Breisgauer einen neuen Übungsleiter.

Auch Frankfurt ist nach dem Bayern-Deal mit Niko Kovac eifrig auf der Suche. Neben RB Salzburg-Coach Marco Rose, der auch bei Dortmund hoch im Kurs steht, gilt zum Beispiel auch Ex-Arnautovic-Coach Slaven Bilic als heißer Kanditat. Es ist auch gut möglich, dass Peter Stöger gleich einen neuen Klub in Deutschland übernimmt.

Die nächsten Wochen werden also zum absoluten Trainer-Krimi. Eines gilt aber als ausgeschlossen: Arsene Wenger wird nicht mitpokern. "Ich kaufe mir eine Saisonkarte und werde Arsenal anfeuern", erklärte der Franzose.

