Wenger-Nachfolge: Verliert Red Bull jetzt Rangnick?

Arsene Wenger tritt nach 22 Jahren beim FC Arsenal ab. Die Trainer-Legende hat genug, mit Saisonende wird er sein Amt übergeben. An wen, ist noch unklar.

In der englischen Presse wird wild über die Nachfolge in Nordlondon spekuliert. Nun tauchte ein neuer heißer Kandidat im Rennen um den vakanten Posten beim Premier-League-Klub auf.

"Sky Sport News UK" will wissen, dass Ralf Rangnick bei den Gunners im Gespräch sei. Rangnick ist seit Jahren das Hirn hinter RB Leipzig. Aktuell bekleidet er den Posten des Sportdirektors. Rangnick war in der Vergangenheit auch als Trainer erfolgreich.

In England würde er als "Manager" eine Doppelfunktion erfüllen müssen, seine Erfahrung in beiden Bereichen käme ihm dabei zugute.

Noch in der aktuellen Woche soll es erste Gespräche mit Trainerkandidaten geben. Ob das auch Rangnick betrifft, ist noch nicht bekannt. Er hat noch bis 2021 Vertrag in Leipzig, würde also Ablöse kosten.

(Heute Sport)