Werbe-Fail! Arsenal-Star zieht Hose falsch rum an

Der FC Arsenal startet in eine neue Ära. Trainer-Legende Arsene Wenger verabschiedet sich nach 22 Jahren beim Klub, PSG-Trainer Unai Emery tritt seine Nachfolge an.

Passend zum Tapetenwechsel tauschen die Nordlondoner ihre Wäsche mit einen kompletten neuen Outfit. Ausstatter Puma bittet zum Werbe-Shooting. Die Arsenal-Stars posieren im neuen Trikot.

Die Fans sind sich uneins, ob es ihnen gefallen soll oder nicht. In Modefragen gehen die Meinungen bekanntlich auseinander.

Kolasinac mit Hosen-Fail



Puma muss sich bei der Präsentation ärgern. Eines der "Models" hat die Gebrauchsanweisung nicht ausreichend studiert und sich die Hose falsch herum angezogen.

Der Fauxpass fällt Arsenal-Verteidiger Sead Kolasinac erst nach dem Shooting auf. Die Bilder sind zu diesem Zeitpunkt längst veröffentlicht.

Dem Internet bleibt nichts verborgen. Schon nach kurzer Zeit machen sich unzählige Fans über den Werbe-Fail des Bosniers lustig. Wo eigentlich ein Puma- und ein Arsenal-Logo zu sehen sein sollte, gibt es auf seinen Bildern nur weiße Flächen.

Arsenal hat inzwischen übrigens einen eigenen Ärmel-Sponsor präsentiert:





We’ll have a sleeve sponsor on our shirts from 2018/19 – we’re pleased to welcome our Official Tourism Partner, @visitrwanda_nowhttps://t.co/ruBw2nzLqR pic.twitter.com/wEOUeGsCNy