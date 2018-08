Werder-Boss: Kainz wird der Aufsteiger der Saison

Nach seinem Abschied von Rapid legte Florian Kainz 2016 einen Stotterstart bei Werder Bremen hin. Der Verein schlitterte in eine sportliche Schieflage, in der es Kainz schwer fiel, sich in der Teamhierarchie nach oben zu arbeiten.

Vorige Saison gingen die Einsatzzeiten des 25-Jährigen schon steil nach oben. Damit soll noch nicht Schluss sein. In der Vorbereitung überzeugte der Grazer. Er will den Sprung zum Leistungsträger endgültig schaffen.

Was optimistisch stimmt: Vereins-Boss Marco Bode ist vom Österreicher angetan. Auf die Frage, wer in dieser Saison die größte Überraschung werden könnte, antwortete er: "Florian Kainz hat im Pokal eine tolle Leistung gezeigt. Der Treffer im Pokal war ein absolutes Traumtor. Möglicherweise wird er zum Stammspieler."

Der Aufsichtsratschef macht heimischen Fans Hoffnung. Eine wichtigere Rolle bei Werder würde Kainz weiter reifen lassen und somit auch dem ÖFB-Team helfen.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)