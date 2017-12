Westermann-Comeback: "Alles läuft nach Plan!"

Heiko Westermann am Weg zurück! Anfang November musste der 34-Jährige wegen eines Knorpelschadens die Herbst-Saison beenden – nach der erfolgreichen Operation will er bald wieder mit der Mannschaft trainieren. Auch für das Frühjahr hat er viel vor, wie der Abwehr-Star nun verrät.

Arbeit am Comeback



"Es läuft alles nach Plan", versichert er den Austria-Fans eine baldige Rückkehr in den Kader. Konkret will er beim Trainingslager auf Zypern (ab 18. Jänner) wieder einsatzfähig sein. "Ich hoffe, dass ich bis dahin so fit bin, dass ich mit der Mannschaft schon vieles machen kann", meint der Ex-Schalke- und HSV-Profi.

Erfolg soll her



Mit seinem Comeback soll im Frühjahr auch sportlich wieder einiges besser laufen: "Erstmal will ich fit werden, das ist das Primärziel. Und mit der Austria eine erfolgreiche Rückrunde spielen. Ich glaube, wenn wir wieder genügend Spieler zur Verfügung und eine gewisse Hierarchie in der Mannschaft haben, werden wir auch wieder in die Erfolgsspur kommen und uns für den Europacup qualifizieren."

(gr)