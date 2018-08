Wie in Graz! Becherwurf-Skandal im DFB-Pokal

Riesen-Aufreger bei der DFB-Pokalpartie zwischen Sandhausen und Rot-Weiß Oberhausen!

In der 58. Minute richtete sich Sandhausen-Profi Philipp Klingmann den Ball zur Ecke zurecht – als er plötzlich von einem Becher am Kopf getroffen wurde.

Klingmann sackte zusammen, nach einer Behandlungspause konnte der 30-Jährige aber weiterspielen. Und dass, obwohl sich der Teamkollege von Ex-Rapid-Kicker Stefan Kulovits noch zu Jahresbeginn einen Schädelbruch zugezogen hatte und um seine Rückkehr auf den Fußballplatz lange zittern musste.

Hierzulande werden bei einem Becherwurf sofort Erinnerungen an Sturms Europacup-Heimspiel gegen Larnaka wach. In Graz wurde vor zwei Wochen ein Linenrichter übel am Kopf verletzt, eine Entscheidung der UEFA über die Höhe der Strafe steht noch aus.

