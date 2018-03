Wieder Hooligan-Krawalle: Chaos in Griechenland

Nur zwei Tage nach dem offiziellen Beschluss den Liga-Spielbetrieb in Griechenland wieder aufzunehmen, ist es in Athen wieder zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Anhänger von Olympiakos Piräus setzten Mistkübel in Brand und warfen Steine, die Polizei musste mit Tränengas einschreiten.

Rund 80 Hooligans on Olympiakos wollten eine Rede von Finanzminister Euklid Tsakalotos stören, das ist ihnen auch gelungen. Gegen 80 Randalierer musste die Polizei in der Sicherheitszone sogar Tränengas einsetzen.

Griechenland kommt also nicht zur Ruhe, zu frisch sind auch noch die Bilder, als PAOK-Präsident Ivan Savvidis des Feld mit einem Revolver stürmte.

