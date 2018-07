Wieder wirrer Suff-Auftritt von Legende Maradona

"Es geht mir gut", lallt Diego Maradona ins Mikrofon. Bei einem Heimat-Besuch in Argentinien schockte er mit einem weiteren Auftritt in merkbar alkoholisiertem Zustand.

Im argentinischen TV erklärt er sich zu einem Interview bereit. Er selbst bleibt in seinem Auto sitzen. Mit glasigen Augen ringt er nach Worten, stammelt, wie es Fußball-Fans noch von der WM in Russland in Erinnerung ist.

Führt man sich die skurrilen Auftritte von der WM-Endrunde vor Augen, fällt es schwer, zu glauben, dass es ihm gut gehe. Er konnte sich teils nur noch gestützt fortbewegen, lallte, schrie, gestikulierte wild mit seinen Mittelfingern und lehnte sich über die Brüstung, sodass ihn seine Begleiter zurückhalten mussten.

Seine Fans sorgen sich um die Fußball-Ikone.

