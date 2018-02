Wird Marcel Koller der neue Trainer der Austria?

Thorsten Fink ist nach der jüngsten Negativ-Serie Geschichte bei der Wiener Austria! Aber wer folgt dem Deutschen als Austria-Trainer nach?

Vorerst könnte Andreas Ogris das Training interimistisch übernehmen. Die 53-jährige Klub-Ikone trainiert aktuell die Amateure der Veilchen, bereits 2015 sprang er für ein Spiel als Trainer der Kampfmannschaft vorübergehend ein.

Lotst Wohlfahrt Koller nach Wien-Favoriten?



Bis Sommer könnte Ogris jetzt erneut aufrücken. Dann wollen die Wiener laut Gerüchten einen ganz "dicken Fisch" in Favoriten an Land ziehen: Ex-Teamchef Marcel Koller. Der Schweizer soll seit längerem bei der Austria hoch im Kurs stehen, er war während seiner ÖFB-Zeit ein oftmals und gern gesehener Gast bei den Veilchen.

Für den "Sensations-Coup" Koller spricht seine Verbindung mit Austria-Sportdirektor Franz Wohlfahrt. Der war einst unter unter dem Eidgenossen Tormann-Trainer der Nationalmannschaft, ehe er im Jänner 2015 zu "seiner" Austria zurückkehrte.

Und dann gibt es da noch die Personalie Thomas Janeschitz. Der Wiener war unter Koller Co-Trainer der Nationalmannschaft und blickt zugleich auf eine Austria-Vergangenheit (u.a. Trainer der Amateure von 2006 bis 2008) zurück. Janeschitz kennt den Verein also bestens und könnte Koller im Vorfeld mit wichtigen Informationen füttern.

"Arbeiten mit Hochdruck an der Trainersuche"



Und was sagt die Austria? "Diese Gerüchte kommentieren wir nicht", erklärt ein Vereinssprecher gegenüber "Heute". "Unser Hauptziel ist es, so rasch wie möglich jemanden zu finden, der mit uns bis zum Saisonende alles unternimmt, um das Minimalziel Europa League noch zu schaffen. Und daran arbeiten wir jetzt mit Hochdruck."

