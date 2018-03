Wohlfahrt-Rundumschlag: "Es interessiert sie nicht"

Nach der 0:5-Abfuhr der Wiener Austria gegen Bundesliga-Tabellenführer Red Bull Salzburg hängt der Haussegen bei den Violetten ordentlich schief. Sportdirektor Franz Wohlfahrt ärgert sich vor allem darüber, wie die Niederlage zustande kam



Wohlfahrt: "Mit dem Kopf nicht mehr dabei"

Umfrage Schafft es Austria Wien noch in den Europapokal? Ja, die "Veilchen" kratzen noch die Kurve.

Nein, das geht sich nicht mehr aus.

Ich weiß es nicht.

"Ich frage mich, wozu der Trainer, ich und andere mit den Spielern reden, ihnen versuchen, klar zu machen, um was es für den Verein in den letzten Runden geht. Wenn ich dann sehe, was einige auf dem Platz bieten, dann bleibt mir nur die Erkenntnis, dass einige uns nicht zuhören, es sie gar nicht mehr interessiert, sie mit dem Kopf nicht mehr dabei sind. Anders kann ich mir die Vorstellung einiger Spieler nicht erklären!“, stellt Wohlfahrt in der "Krone" klar.



"Dann werden sie das Austria-Leiberl nicht mehr tragen"

Wohlfahrt sieht im Verhalten der Spieler einen Vorteil für die Zukunft der Austria. "Das alles ist schon ein Fingerzeig für die nächste Saison – wer zieht mit, auf wen können wir verzichten? Wenn einige nicht mehr wollen, werden sie bald nicht mehr das Austria-Leibchen tragen!“

Europacup-Platz weit weg



Die Ausgangslage für die Austria vor dem Liga-Finale ist prekär. Vor dem letzten Viertel der Meisterschaft liegt man zehn Punkte hinter Platz vier, neun hinter Platz fünf – der möglicherweise auch für den Europacup reicht.

Die violette Horror-Vision, die erste Saison im neuen Stadion international nicht dabei zu sein, rückt also immer näher.



(Heute Sport)