Wohlfahrt weg? Austria räumt mit Gerüchten auf

Wie geht es weiter bei der Wiener Austria? Fest steht: Nach der enttäuschenden Saison wird sich bei den Favoritnern einiges ändern – zumindest im Kader. Auch in der Klubführung? Im Internet kursieren wilde Gerüchte, die Veilchen reagieren nun mit einer Klarstellung.

So heißt es, dass Sportdirektor Franz Wohlfahrt angezählt und Präsident Wolfgang Katzian "amtsmüde" sei. Wurzel der Spekulationen ist im Falle von Wohlfahrt mit Sicherheit der enttäuschende Saisonverlauf, bei Katzian wohl die Tatsache, dass er im Sommer ÖGB-Präsident wird. Doch wie sieht es mit der Zukunft der beiden konkret aus? AG-Vorstand Markus Kraetschmer klärt nun auf.

"Da haben einige eine blühende Fantasie", ärgert er sich über die Internet-Gerüchte. "Nichts von dem ist wahr. Wohlfahrts Vertrag wurde erst vor kurzem um drei Jahre verlängert. Katzian ist bis 2021 unser Präsident."

Klar ist auch, dass die Austria kommende Woche (Dienstag, 19 Uhr) in Kärnten im Nachtrag bei Wolfsberg antreten muss. Das Spiel war beim Stand von 2:0 für die Hausherren wegen eines Wolkenbruchs unterbrochen worden. Die Neuaustragung beginnt beim Stand von 0:0, die Austria darf trotz Gelb-Rot für Madl in voller Stärke antreten. Coach Thomas Letsch: "Der Abbruch gibt uns die Chance, es beim nächsten Mal besser zu machen."

