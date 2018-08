Wolfsburg sucht seinen "verschollenen" Stürmer

Wo ist Kalyen Hinds? Wolfsburg sucht nach dem britischen Stürmer, der bereits seit drei Wochen nicht beim Training der "Wölfe" aufgetaucht ist.

Der 20-jährige Stürmer soll sich in Großbritannien befinden. So viel scheint Wolfsburg zu wissen. Doch wo genau, ist unklar. Medienberichten zufolge soll Hinds seinen Pass verloren haben, dürfe die britische Insel nicht verlassen. Doch wo sich der Stürmer genau aufhält, wissen die "Wölfe" nicht.

Keine Ausreise ohne Pass

Hinds fehlte beim Trainingsauftakt in Wolfsburg unentschuldigt, gab Probleme mit dem Pass an. Doch seit nunmehr drei Wochen änderte sich nichts. "Die Situation ist nicht tragbar. Wir nehmen das so nicht hin und werden es sanktionieren", erklärte Sport-Boss Jörg Schmadtke der Bild.

Der 20-Jährige erhielt eine Geldstrafe "in mittlerer fünfstelliger Höhe" und wurde zwei Mal schriftlich abgemahnt. Und das bringt die Wolfsburger nun selbst in Bedrängnis. Eine dritte Abmahnung käme einer fristlosen Entlassung gleich, obwohl Hinds noch bis 2020 unter Vertrag steht.

Keine Zukunft in Wolfsburg

Doch die "Wölfe" wollen den Briten nicht einfach so abgehen, schließlich kam Hinds vor einem Jahr für 1,5 Millionen Euro vom Nachwuchs von Arsenal London, konnte sich jedoch weder in Wolfsburg noch bei der Frühjahrs-Leihe zu Greuther Fürth durchsetzen.

"Ich gehe davon aus, dass er zurückkommt. Das sollte er schon machen. Alles andere werden wir sehen. Der Junge schadet sich nur selbst. Das ist das Schlimmste daran", so Coach Bruno Labbadia.

