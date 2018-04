Wollte auch BVB Kovac als Stöger-Nachfolger?

Mit Niko Kovac hat Bayern München den Nachfolger von Interimscoach Jupp Heynckes gefunden. Der 46-Jährige – aktuell noch bei Eintracht Frankfurt an der Seitenlinie – wird per "Bayern-Klausel" aus seinem bis 2019 laufenden Vertrag herausgekauft. Dies soll 2,2 Millionen Euro kosten.

Kovac zu den Bayern. Das passt. Zwischen 2001 und 203 kickte der ehemalige Salzburg-Legionär selbst bei den Münchnern. Mit guten Leistungen in Frankfurt hat der 46-Jährige allerdings auch andere Klubs auf sich aufmerksam gemacht.

Dies erzählte zumindest Bayern-Sportdirektor Hassan Salihamidzic am Freitag. Auf die Frage, ob auch Borussia Dortmund an Kovac als Nachfolger von Peter Stöger dran war, sagte Salihamidzic im Bayern-TV: "Das hab ich auch gehört."



Dortmund an Kovac dran?

BVB-Sportdirektor Michael Zorc reagierte darauf mit einem Seitenhieb. "Ich konnte es schon in der Schule nicht ernst nehmen, wenn ein Mitschüler in der ersten Reihe ständig aufgezeigt und geschrien hat: ,Frau Lehrerin, Frau Lehrerin, Ich hab da etwas gehört´", so Zorc zur SportBild.

Doch ein Dementi klingt anders. Dortmund ist genauso wie Bayern auf der Suche nach einem neuen Trainer, denn die Karten von Peter Stöger, im Amt zu Bleiben, stehen nach der 0:6-Abfuhr in der Allianz Arena schlecht.

(wem)