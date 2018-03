Wr. Neustadt lässt Punkte in Kapfenberg liegen

In der 24. Runde der Ersten Liga ließ Wr. Neustadt zwei wichtige Punkte liegen. Die Elf von Roman Mählich musste sich in Kapfenberg mit einem torlosen Remis begnügen. Damit verpassten die Niederösterreicher den Sprung an die Liga-Spitze.

Beim ersten Auftritt von FAC-Interimscoach Mario Handl gab es für die Floridsdorfer bei Liefering nichts zu Holen. Die Jung-"Bullen" setzten sich durch den Treffer von Nicolas Meister (20.) mit 1:0 durch.



Mit einem 2:0-Heimerfolg über Austria Lustenau schob sich Wattens auf den siebten Tabellenplatz vor. Schnegg (28.) und Pranter (64.) trafen. Hartberg schlug Schlusslicht BW Linz mit 3:1. Tadic (9.), Mislov (68.) und Rotter (74.) trafen für die Oststeirer. Der zwischenzeitliche Ausgleich der Linzer gelang Lüchinger in der 26. Minute.

Am Freitagabend folgt das Spitzenspiel zwischen der SV Ried und Tabellenführer Wacker Innsbruck.













(wem)