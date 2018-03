Hoffer zu Rapid? "Trainer wollte mich nicht haben"

Die Rapid-Familie auf den Rängen hätte ihren "Jimmy" mit offenen Armen empfangen. Schließlich träumen viele Fans von einer Rückkehr "ihres" Stürmers, seit dieser Wien-Hütteldorf vor knapp neun Jahren in Richtung Neapel verließ.

Auch Hoffer selbst wäre einer Heimkehr im letzten Sommer alles andere als abgeneigt gewesen. "Es hat Gespräche gegeben, das ist kein Geheimnis", erklärt der 30-Jährige im Interview mit "laola1.at". "Diese Gespräche waren auch sehr, sehr gut."

"Bei Rapid haben nicht alle an einem Strang gezogen"



Und dennoch stürmt Hoffer heute für KFCO Beerschot Wilrijk in der zweiten belgischen Liga, während bei Rapid mangelnde Stürmer-Tore in dieser Saison bereits für jede Menge Frust sorgten. Aber warum trumpft Hoffer nicht in "Grün-Weiß" auf, obwohl er eigentlich heim wollte?

"Bei Rapid haben nicht alle an einem Strang gezogen", schildert der gebürtige Niederösterreicher. "Einige wollten, die Höheren sind dem sehr positiv gegenüber gestanden. Ein paar andere eben nicht so." Bereits im nächsten Satz klärt Hoffer auf, wer seine Rückkehr skeptisch sah: "Wenn dich der Trainer nicht unbedingt haben will, wird es natürlich schwierig für den Spieler."

Rapid? Oder doch ein anderer Liga-Klub?



"Vielleicht waren sie sich nicht sicher. Leider hat es sich dann nicht ergeben", erzählt Hoffer weiters. "Ich kann nicht sagen, dass ich wieder 27 Tore in einer Saison gemacht hätte. Aber ich hätte mir einiges zugetraut."

Der einstige ÖFB-Teamkicker (28 Einsätze, vier Tore) gesteht, dass er eines Tages wieder in der Heimat stürmen will – und dass er auch Angeboten von anderen Liga-Klubs nicht abgeneigt ist: "Mein Traum, und das habe ich nie verheimlicht, ist natürlich Rapid. Das wird auch immer so bleiben. Aber wenn es nicht zustande kommt und ich ein Angebot eines anderen Vereins habe, muss ich es ja machen, bevor ich vereinslos bleibe."

Ein "Jimmy" Hoffer, der vielleicht für Sturm, Mattersburg oder am schlimmsten für die Wiener Austria auf Torjagd geht? Das wäre mit Sicherheit ein Alptraum für alle Rapid-Fans...

(red.)