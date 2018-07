Sofia vs. Admira Wacker! TV-Sender & Live-Stream

Im Hinspiel der zweiten Europa-League-Qualirunde kommt es zum Duell zwischen ZSKA Sofia und Admira Wacker. Am Donnerstag rollt ab 19:00 Uhr der Ball.

TV-Sender und Live-Stream



Sie können im Free-TV live dabei sein. Der ORF zeigt das Match auf ORF eins. Die Übertragung fängt um 18:55 Uhr an.

Wer den Fußball-Abend nicht vor dem TV-Gerät verbringen kann, muss die Flinte nicht ins Korn werfen. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit: Der ORF bietet in der TVThek einen Livestream der Partie an. Einfach auf den Link klicken!

Der Livestream ist nur für österreichische IP-Adressen zugänglich. Wer mit seinen Liebsten Urlaub im Ausland macht, hat zwei Möglichkeiten als letzten Ausweg.

Internet-Browser bieten mit der Add-on-Funktion die Möglichkeit, via VPN-Server auch im Ausland auf den ORF-Stream zuzugreifen.

Wenn alle Stricke reißen, finden sich im Internet diverse Anbieter, die Streams in schlechter Qualität kostenlos zur Verfügung stellen. Stellen Sie sich dabei aber auf eine Flut an lästigen Pop-Ups ein. Außerdem reißen die Streams regelmäßig ab und die Streaming-Anbieter bedienen sich an fremdem Bildmaterial – rechtlich bedenklich! Das soll kein Aufruf zum Schwarzsehen sein.

