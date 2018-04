Zauberstab? Fahnen-Fail sorgt für Lacher im Netz

Die Partie war kaum angepfiffen, da gab es schon den ersten Ausfall. Im Champions-League-Halbfinale zwischen Liverpool und dem AS Rom ging aber nicht ein Spieler früh k.o., sondern die Fahne des Schiedsrichter-Assistenten. Im Internet sorgt die Panne für große Heiterkeit.

Harry Potter?



Was war passiert? Die Fahne löste sich von der Stange. Mehrmals versuchte der Assistent von Referee Felix Brych die Situation noch zu retten – vergeblich. Weil das Spiel inzwischen weiterlief, musste der Linienrichter mit einem Stock ohne Fahne weiterarbeiten. Als dann zum Beispiel in der fünften Minute Liverpools Firmino im Abseits stand, erinnerte die Geste des Assistenten an Harry Potter und seinen Zauberstab.

Vierter Offizieller hilft



Bis zur 13. Minute hielt der Unparteiische tapfer durch. Dann kam der vierte Offizielle Bastian Dankert auf den Platz und reparierte die Fahne. Die erste Bewährungsprobe folgte in der 13. Minute: Mohamed Salah lief ins Abseits – die Situation wurde korrekt angezeigt. Am Ende hatte auch Liverpool gut lachen: 5:2 im Hinspiel, das Tor zum Finale steht weit offen.

Kaj pa je tvoja naloga na UEFA tekmi?

Stari, ful pomembna ... popravljam zastavce. #LIVROM pic.twitter.com/8NVM08Ri2B — ₿laž (@Blaziek) 24. April 2018

