Zeitung fordert: Bayern soll David Alaba verkaufen!

Alabas Vater ließ zuletzt die Bombe platzen. "Jeder weiß, dass Real Madrid ernsthaft an David interessiert ist. Aber momentan können wir nicht darüber sprechen", so George Alaba über die Avancen der "Königlichen". Nachsatz: "Wir werden sehen, was im Sommer passiert."

Geht es nach der deutschen "Bild"-Zeitung, könnte der Abschied des Linksverteidigers früher kommen, als erwartet. Denn Sportchef Matthias Brügelmann fordert in einer Analyse des deutschen Rekordmeisters den Verkauf von Alaba und weiteren Stars!

"Große Namen verkaufen"

"Ist es wirklich so ein absurder Gedanke, zwei, drei große Namen für großes Geld zu verkaufen, um neue Reize zu setzen? Sollte es die Möglichkeit geben, für Spieler wie Boateng, Alaba, Thiago, Vidal oder Lewandowski Kasse zu machen – warum nicht?", so Brügelmann.

Dann wäre auch Geld für Neuverpflichtungen da. Die es wohl auch braucht. "Meister wird Bayern auch mit Sandro Wagner als Stürmer Nummer 1. Aber in der Champions League scheint ein Titel mit dem aktuellen Kader illusorisch."

Der Bild-Sportchef kritisiert die Mia-san-Mia-Einstellung, in der eine Saison mit "nur" dem Meistertitel tatsächlich als "brutal enttäuschende Saison" (Zitat Joshua Kimmich) bezeichnet, und nicht von Präsident Uli Hoeneß schöngeredet worden wäre. Der Bayern-Boss schloss selbst einen einen großen Transfer im Sommer aus.

