Zittern um Arnautovic, Foda über seine Verletzung

Am Wochenende zuckten zahlreiche heimische Fußball-Fans simultan zusammen. Marko Arnautovic krümmte sich auf dem Londoner Rasen und griff sich ans Knie. Kurzes Aufatmen, Arnautovic trabte wieder, spielte weiter. Dann sofort der Schock: es ging doch nicht mehr. Mit schmerzverzerrter Mine und hängenden Schultern schlürfte der West-Ham-Angreifer vom Feld.

Arnautovic war im London-Derby bei Arsenal bis zu diesem Zeitpunkt der beste Mann im Emirates gewesen, hatte die Hammers sogar in Führung geschossen. Ohne ihn brach der Traditionsklub auseinander und musste sich dem Favoriten noch 1:3 geschlagen geben.

Das Ergebnis kümmerte die österreichischen Zuschauer zu diesem Zeitpunkt mehrheitlich nicht. Die Gedanken waren längst beim in Hochform spielenden Arnautovic und seinem Knie. Am Montag durften sie endlich aufatmen.

Foda entwarnt



Franco Foda verriet bei "ServusTV", dass sich sein Schützling nicht gröber verletzt habe. "Habe die Information, dass er wieder fit ist und nächste Woche spielen wird", sagte er über Arnautovic.

Im Test gegen Schweden am 6. September könnte der Wiener also wieder von Beginn an dabei sein. Das Spiel steigt in seiner Heimatstadt, in der neuen Generali Arena, Heimat der Austria.

West-Ham-Trainer Manuel Pellegrini hatte über Arnautovic im Anschluss an das Spiel übrigens gesagt: "Wir werden in der kommenden Woche sehen, was mit Marko los ist. Er spürte einen Schmerz in seinem Muskel, musste daher ausgewechselt werden."

(Heute Sport)