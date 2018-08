Zittern um Junuzovic: "Es fühlt sich nicht gut an"

Red Bull Salzburg und Roter Stern Belgrad lieferten sich am Dienstagabend im Hinspiel des Champions-League-Play-offs ein Match zum Fürchten. Im serbischen Geisterspiel wurde vor leeren Rängen den TV-Zuschauern ein lauer Sommerkick geboten. Endstand: 0:0.

Damit darf sich Salzburg kommende Woche in der Heimat nichts erlauben, um dem bereits allzu bekannten Schicksal des vorzeitigen Ausscheidens zu entgehen. Ein Rückschlag in der Mission Gruppenphase ereignete sich bereits während der Partie in Belgrad.

Ex-Teamspieler Zlatko Junuzovic machte schon in Minute 46 Platz für Xaver Schlager.

Salzburg und sein prominenter Sommer-Neuzugang machen sich Sorgen um seine Fitness. "Momentan fühlt es sich nicht gut an. Ich hoffe der Muskel hat nur zugemacht", zitiert ihn "Sky"-Reporter Gerhard Krabath.

Am Mittwoch sollen genauere Untersuchungen Aufschluss geben, wie es um den Zustand des rechten Oberschenkels von Junuzovic steht.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)