Zittern um Salah! Das sagt Klopp über die Verletzung

Der FC Liverpool hat einen neuen Superstar. In der aktuellen Saison sticht einer aus Jürgen Klopps Edel-Team ganz besonders heraus: Mo Salah. Seit seinem Wechsel von der Roma blüht der Ägypter richtig auf, hängt in der Premier League in Sachen Torejagd sogar Harry Kane, Sergio Agüero und Co. ab. Salah sammelte bereits unfassbare 29 Liga-Tore.

In der Champions League kamen weitere sieben dazu. Das jüngste erzielte er am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel gegen Manchester City. Das frühe 1:0 brachte Anfield zum Beben und Liverpool erst so richtig in Fahrt. Wenig später folgten das 2:0 durch Alex Oxlade-Chamberlain und nach einer halben Stunde das 3:0 des Ex-Salzburgers Sadio Mane, nach Flanke von Salah.

3 goals in the first 30 minutes. Liverpool are running riot. pic.twitter.com/cVBDlOZLdb — Mootaz Chehade (@MHChehade) 4. April 2018

Die Reds fegten den englischen Liga-Krösus vom Platz. In der zweiten Halbzeit reichte ihnen eine konzentrierte Abwehrleistung, um Manchester City ohne Auswärtstor und mit einer denkbar schlechten Ausgangslage im Gepäck nach Hause zu schicken.

Klopp über Salah-Verletzung



Salah war zu diesem Zeitpunkt längst in den Katakomben des Stadions verschwunden. Schon in Minute 52 musste er vom Platz. Mit Standing-Ovations, Applaus und der Salah-Song der Liverpool-Fans wurde seine Leistung gewürdigt. Auf der Betreuerbank Liverpools waren aber Sorgenfalten zu erkennen. Wie schlimm hatte sich Salah verletzt?

Ein Interview von Klopp gab erste Hinweise: "Ich hoffe nicht, dass es schlimm ist. Er sagte zu mir gleich nach dem Spiel: 'Alles gut.' Wir hoffen, dass das der Fall ist. Wir müssen abwarten", gab Klopp eine erste, vorsichtige Entwarnung.

Den TV-Bildern war zu entnehmen, dass sich Salah wohl eine Blessur an den Adduktoren zugezogen hat.

Ein längerer Ausfall Salahs wäre für die Titelträume der Reds eine mittelschwere Katastrophe. Das Halbfinalticket in der Königsklasse scheint ihnen kaum mehr zu nehmen. In der Liga scheint ein Platz unter den ersten vier schon so gut wie sicher – der berechtigt zur Teilnahme an der nächsten Champions-League-Saison. ManCity ist in der Premier League auf und davon. Dahinter matchen sich Manchester United, Liverpool und Tottenham um den "Titel" Vizemeister.

(Heute Sport)